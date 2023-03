Bordeaux-Lyon : les premiers trains Railcoop attendus pour l'été 2024

Cette liaison reliera Bordeaux à Lyon en 7h30, en passant par Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne, à raison d'un aller-retour par semaine sur deux jours dès juin 2024.

( AFP / FRED TANNEAU )

Railcoop continue son développement. Créée en 2019, la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) s'est vu délivrer en 2021 un certificat de sécurité par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) qui lui avait permis d'ouvrir une première ligne de fret ferroviaire en Occitanie. La jeune société basée à Figeac (Lot) franchit désormais une nouvelle étape, avec le lancement annoncé d'un premier service voyageurs entre Bordeaux et Lyon à l'été 2024 , indique vendredi 3 mars France Bleu Gironde. Une décision entérinée le 22 février dernier par le vote de 13.771 sociétaires de Railcoop réunis en assemblée générale.

Cette liaison reliera Bordeaux à Lyon en 7h30, en passant par Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne, à raison d'un aller-retour par semaine sur deux jours dès juin 2024 . A terme, l'objectif est de proposer deux allers-retours par jour.

Un projet qui vise à relancer une liaison transversale abandonnée par l'Etat en 2014 faute de rentabilité. Pour ce faire, Railcoop doit "encore lever 4,1 millions d'euros en 2023 afin de couvrir les investissements matériels et immatériels nécessaires, notamment l’achat d’une rame tricaisse X72500 additionnelle". "Dans l'attente du soutien des banques et de nouveaux investisseurs institutionnels, les sociétaires ont choisi de financer ce premier service voyageurs principalement sur fonds propres", peut-on lire dans le communiqué.

Actuellement, plus de 13.000 sociétaires particuliers, entreprises et collectivités ont investi dans Railcoop un peu plus de 8 millions d'euros.