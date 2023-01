Bonduelle dément envoyer des colis aux soldats russes

Ce week-end, des photos de colis de conserves de légumes accompagnés d'une carte de vœux souhaitant une "victoire rapide" en russe ont circulé sur les réseaux sociaux. Le groupe français dénonce un "fake".

Le groupe Bonduelle dément distribuer des colis alimentaires aux soldats russes (photo d'illustration). ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Deux photos de colis portant le logo Bonduelle ont été diffusées samedi sur le principal réseau social russe VKontakte. On y voit une personne tenant un carton de boîtes de conserve de la marque, accompagné d'une carte de vœux avec ce message en russe : "Cher soldat, bonne année ! Nous vous souhaitons le meilleur et une victoire rapide !". Sur Twitter, des internautes ont rapidement appelé à boycotter les produits du spécialiste des légumes en boîte et surgelés.

"On ne distribue pas de colis aux soldats" , a assuré le groupe, lundi 2 janvier auprès de l' AFP , assurant qu'il s'agit d'"un fake". Dès samedi, Bonduelle avait indiqué dans un communiqué que "ces informations ainsi que les déclarations attribuées à la société Bonduelle et à sa direction (étaient) totalement fausses". Le groupe confirme en revanche participer à l'opération "paniers de bienveillance", organisée par la banque alimentaire russe. Elle vise à collecter des produits pour les plus démunis et "n'a pas de lien avec l'armée", selon une porte-parole de Bonduelle.

La directrice générale en Russie mise en cause

Une publication sur le compte VKontakte de la ville russe de Iartsevo, supprimée entre-temps, affirmait que 10.000 colis avaient été envoyés aux soldats. Bonduelle dément également les propos attribués, dans cette publication, à sa directrice générale en Russie, Ekaterina Eliseeva, qui aurait fait part de son souhait d'une "victoire rapide" en Ukraine.

Des internautes, qui s'appuient sur un article de l'édition russe du magazine économique Forbes , accusent la dirigeante d'avoir des liens avec le FSB, les services de sécurité russes auprès desquels, selon Forbes , elle a suivi une formation de traductrice dans les années 1990.

Bonduelle maintient ses activités en Russie

Bonduelle fait partie des rares entreprises françaises qui poursuivent leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine, avec Leroy Merlin, Auchan (Mulliez) ou Lactalis. "Le groupe Bonduelle poursuit ses activités en Russie avec pour seul objectif d'assurer l'accès de la population aux denrées alimentaires en Russie et dans les pays voisins", a-t-il justifié samedi.

Il avait toutefois annoncé en mars suspendre "tout projet d'investissement" dans ce pays. Le groupe réalise 5% de son chiffre d'affaires annuel (150 millions d'euros) en Russie, où il compte trois usines et emploie 1.000 personnes, ainsi que dans les pays limitrophes comme la Géorgie ou l'Arménie.