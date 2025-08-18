Bolivie-La gauche essuie une défaite historique à la présidentielle

par Lucinda Elliott et Monica Machicao

Le sénateur centriste Rodrigo Paz est arrivé dimanche soir en tête de l'élection présidentielle en Bolivie, selon les premiers résultats officiels, le Mouvement vers le socialisme (MAS) au pouvoir étant en passe de subir sa pire défaite électorale depuis une génération.

Selon les premiers résultats publiés par le tribunal électoral dans la nuit de dimanche à lundi, Rodrigo Paz, du parti démocrate-chrétien, a obtenu 32,18% des voix, tandis qu'Eduardo del Castillo, du MAS, a recueilli 3,16% des suffrages.

L'ancien président de droite Jorge "Tuto" Quiroga, de la coalition Alianza, est quant à lui arrivé en deuxième position, avec 26,94% des suffrages.

"La Bolivie ne demande pas seulement un changement de gouvernement, elle demande un changement de système politique", a déclaré Rodrigo Paz dans un discours diffusé dimanche soir. "C'est le début d'une grande victoire, d'une grande transformation", a-t-il ajouté.

Les résultats officiels seront connus dans les sept jours. Pour remporter la présidentielle, un candidat doit obtenir plus de 40% des suffrages avec une avance de 10 points de pourcentage. Dans le cas contraire, un second tour se tiendra le 19 octobre.

Le président sortant, Luis Arce, a reconnu les résultats dans un communiqué. "La démocratie a triomphé", a-t-il déclaré.

La performance de Rodrigo Paz a déjoué les sondages, qui donnaient environ 10% de suffrages pour le sénateur, le plaçant loin derrière Jorge "Tuto" Quiroga et le candidat de centre-droit Samuel Doria Medina de la coalition Unidad Alliance.

Samuel Doria Medina a reconnu sa défaite dimanche et a déclaré qu'il soutiendrait Rodrigo Paz lors d'un éventuel second tour.

Les observateurs internationaux ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de perturbations majeures lors du scrutin, malgré les craintes entourant l'appel au boycott lancé par l'ancien président Evo Morales, qui a été interdit de se présenter comme candidat.

Les électeurs boliviens ont par ailleurs élu 26 sénateurs et 130 députés, qui entreront en fonction le 8 novembre.

(Rédigé par Lucinda Elliott à Montevideo et Monica Machicao à La Paz, avec Daniel Ramos à La Paz et Camille Ayral à Mexico ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)