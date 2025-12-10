Bolivie-Arrestation de l'ancien président Luis Arce

L'ancien président bolivien Luis Arce, qui a quitté ses fonctions le mois dernier, a été arrêté, a déclaré mercredi un ancien membre de son cabinet.

Luis Arce pourrait avoir été emmené dans une prison située en dehors de La Paz, la capitale de la Bolivie, a déclaré l'ancienne ministre Maria Nela Prada dans une vidéo diffusée sur le réseau social X.

Les médias locaux ont rapporté que Luis Arce avait été arrêté dans le cadre d'une enquête portant sur des détournements de fonds présumés, des faits qui auraient été commis lorsqu'il était ministre de l'Economie de l'ancien président Evo Morales.

(Daniel Ramos, rédigé par Kylie Madry; version française Camille Raynaud)