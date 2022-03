BNP Paribas Easy - Avis aux actionnaires

Cher Actionnaire,

Les deux compartiments ci-dessous présentent actuellement une exposition indirecte au marché russe via des SWAPS. En raison de la situation actuelle en Ukraine et en Russie, la commission anti-dilution maximale (ADL) concernant les souscriptions, les conversions en entrée et en sortie ainsi que les rachats indiqués dans le Prospectus de la SICAV ne permet pas de couvrir de manière adéquate les coûts exceptionnellement plus élevés auxquels la négociation des SWAPS est soumise.

Par conséquent, afin de protéger vos intérêts et d'assurer un traitement équitable, il a été décidé, avec effet immédiat et pour une période temporaire qui devra être précisée ultérieurement, d'augmenter la commission anti-dilution maximale des compartiments au-delà de leur niveau maximal indiqué dans le Prospectus de la SICAV, comme précisé dans le tableau ci-dessous.