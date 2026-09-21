Bleus : Warren Zaïre-Emery forfait, remplacé par un autre Parisien

Le taxi attendait de toute façon devant le Campus du PSG. Ce lundi, la FFF a annoncé que Warren Zaïre-Emery, blessé à un adducteur, est forfait pour le rassemblement de septembre . Alors que les Bleus se réunissent ce lundi à Clairefontaine, les staffs médicaux du Paris Saint-Germain et de la sélection se sont mis d’accord pour ne pas prendre de risque avec le jeunot. Le titi parisien a pourtant disputé les 90 minutes dimanche soir lors du Classique remporté par les siens contre le rival marseillais.

Un remplaçant au profil différent

Et après le renfort de Jean Butez à la place de Robin Risser dans les cages, pour remplacer WZE, qui de mieux qu’un de ses coéquipiers en clubs ? Alors, Zinédine Zidane a appelé Maghnes Akliouche en renfort . Arrivé cet été à Paris, l’ancien de Monaco faisait partie du groupe de 26 disputant le Mondial aux États-Unis.…

AC pour SOFOOT.com