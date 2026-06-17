Black Star (pneus reconditionnés) repris par un consortium d'entrepreneurs, 91 emplois sauvés

La société Black Star, spécialiste français de pneus reconditionnés qui était en redressement judiciaire, a été reprise par un consortium d'entrepreneurs, dont le plan prévoit la sauvegarde de 91 emplois sur son site de Béthune (Pas-de-Calais).

( AFP / JOEL SAGET )

Le tribunal de commerce d'Arras a validé mercredi cette reprise par un consortium d'entrepreneurs français mené par Cédric Meston, connu pour être le cofondateur de HappyVore (marque de substituts végétaux à la viande) et qui a racheté l'an dernier Tupperware France.

"Reprendre Black Star, c'est sauver un actif industriel unique" et c'est aussi une "évidence stratégique: nous sommes au croisement du pouvoir d'achat, de l'économie circulaire et de la souveraineté industrielle", a déclaré M. Meston dans un communiqué.

"Notre ambition est double: réussir un retournement rapide et bâtir une nouvelle catégorie sur le marché du pneu", a-t-il ajouté.

Le projet préserve 91 emplois équivalent temps plein (EQT) à Béthune, avec un gel des licenciements prévu pendant 24 mois, tandis que l'autre site de l'entreprise, à Saint-Pierre-de-Boeuf (Loire), va fermer.

Black Star comptait actuellement environ 140 emplois EQT, dont 105 à Béthune, a précisé M. Meston à l'AFP.

Lui et ses associés visent 144 emplois EQT à horizon 2030, en pariant sur une montée progressive de la production et un "retour à l'équilibre durable" dès la fin de cette année, grâce au maintien d'engagements contractuels existants et le développement de nouveaux canaux.

"La demande de pneus accessibles et durables n'a jamais été aussi forte", sur fond d'inflation des prix du pneu neuf, la pression sur le pouvoir d'achat et un "cadre réglementaire favorable", estiment encore les repreneurs.

Pour rendre la reprise de Black Star plus attractive, le gouvernement a notamment pris fin mars un arrêté prévoyant un soutien financier des éco-organismes à la filière française des pneus reconditionnés.

Black Star est le seul acteur industriel français du pneu reconditionné pour véhicules légers et utilitaires.

Son sauvetage avait également une importance symbolique, l'entreprise ayant réoccupé à partir de 2021 l'ancienne usine de pneus Bridgestone de Béthune.