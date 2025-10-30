 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilal Nadir à l'hôpital après son malaise contre Angers
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 00:18

Bilal Nadir à l'hôpital après son malaise contre Angers

Bilal Nadir à l'hôpital après son malaise contre Angers

Les frayeurs n’attendent pas Halloween.

Bilal Nadir a provoqué une grosse inquiétude mercredi soir au Vélodrome en étant victime d’un malaise, dix minutes après avoir remplacé Igor Paixão, contre Angers. Le Marocain s’est écroulé sur la pelouse, sans raison apparente. Il a été immédiatement mis en position latérale de sécurité et pris en charge par le personnel médical. Selon Ligue 1+, le joueur était conscient au moment de son évacuation sur civière.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye confirmé à son poste
    Habib Beye confirmé à son poste
    information fournie par So Foot 30.10.2025 00:04 

    Il reste… pour l’instant. De plus en plus menacé en Bretagne, Habib Beye sera encore sur le banc du Stade rennais contre Strasbourg dimanche . Le coach a été confirmé à son poste par Arnaud Pouille à l’issue du nul à Toulouse mercredi soir , malgré un scénario ... Lire la suite

  • Comment réussir à bien défendre sur FC26
    Comment réussir à bien défendre sur FC26
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:51 

    Depuis la sortie de FC26, anciennement FIFA, de nombreux joueurs se plaignent de la défense. Mais comment doit-on faire pour éviter de prendre plus de trois buts par match ? Éléments de réponse avec des streamers et joueurs professionnels. Réussir à bien défendre ... Lire la suite

  • Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG
    Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:46 

    Le PSG est prévenu. Le Bayern a signé sa 14 e victoire en 14 matchs cette saison à l’occasion de son deuxième tour de Coupe d’Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ragnar Ache (31 e ), mais le Bayern a vite rappelé ... Lire la suite

  • Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea
    Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea
    information fournie par So Foot 29.10.2025 23:31 

    À force de creuser, Liverpool finira pas trouver du pétrole. L’équipe A des Reds n’a pas la pêche, et la version A’ ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank