Bilal Nadir à l'hôpital après son malaise contre Angers
Les frayeurs n’attendent pas Halloween.
Bilal Nadir a provoqué une grosse inquiétude mercredi soir au Vélodrome en étant victime d’un malaise, dix minutes après avoir remplacé Igor Paixão, contre Angers. Le Marocain s’est écroulé sur la pelouse, sans raison apparente. Il a été immédiatement mis en position latérale de sécurité et pris en charge par le personnel médical. Selon Ligue 1+, le joueur était conscient au moment de son évacuation sur civière.…
QB pour SOFOOT.com
