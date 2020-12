Bientôt un label pour les plateformes de vente en ligne ?

Authentifier les plateformes de vente en ligne positives pour l'économie du pays comme pour la planète. C'est l'objectif du ministère de l'Économie qui lancera un label au premier trimestre 2021 pour mieux les repérer, raconte Le Parisien. Alors que la pandémie connaît un recul encourageant, le bilan économique de l'année écoulée dévoile un rapport de force inéquitable entre des commerces de proximité exsangues face à des géants du commerce en ligne renforcés par la crise.

C'est donc pour tenter d'instaurer un nouveau garde-fou, sans passer par l'écriture d'une nouvelle loi, qu'Alain Griset, le ministre délégué en charge des PME, et Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, se sont emparé du dossier.

La charte du e-commerce

Ce « coup de tampon » des pouvoirs publics reconnaîtra « la prise en compte d'un certain nombre d'engagements ambitieux, non seulement en matière de loyauté et de transparence à l'égard de leurs partenaires commerciaux, mais également de protection des consommateurs, de responsabilité sociale, environnementale ou encore de fiscalité », précise-t-on à Bercy.

En mars 2019, une charte du e-commerce avait été signée en France par Leboncoin, Rakuten, Cdiscount, eBay, Fnac Darty, La Redoute, Mano mano et Conforama. Ces entreprises s'étaient ainsi engagées,

