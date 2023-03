Bientôt des capteurs salivaires sur nos dents pour surveiller notre santé ?

On n'arrête pas le progrès, surtout en matière de santé. Alors que la recherche médicale avance contre les maladies neurologiques, infectieuses ou encore contre les cancers, elle progresse également dans le domaine dentaire. Aux États-Unis, une entreprise a ainsi mis au point un capteur spécial, qui se fixe sur une dent, et permet en analysant la salive de détecter des maladies et faire des bilans de santé bien plus complets que par une simple prise de sang, relaie le site de BFM.

Le dispositif de diagnostic salivaire de Lura Health, l'entreprise en question, se présente sous la forme d'une petite puce, qui se fixe sur une molaire comme un taquet dentaire, ou bien avec une petite bague qui vient encercler la dent, ou encore, comme dans un traitement orthodontique, tient en place grâce à des aligneurs.

Style – Esthétique de l'hygiène dentaireLa micro-puce est équipée d'une batterie longue durée et reliée par Bluetooth à l'appareil du patient. Si une maladie ou un autre problème de santé survient, une alerte est envoyée et le patient peut alors constater l'urgence de la situation et consulter un professionnel de santé.

La salive, plus précieuse que le sang ?

Sur son site Internet, Lura Health assure que la salive permet « de tester plus de 1 000 problèmes de santé ». Et d'ajouter : « Les professionnels de santé considèrent même la salive comme le nouveau sang des diagnostics de santé. »

Avant que sa puce

