BFMTV et RMC vendues par Patrick Drahi à Rodolphe Saadé

Engagé dans une stratégie de désendettement, Patrick Drahi s'est finalement résolu à vendre ses actifs médias en France. L'armateur marseillais CMA CGM de Rodolphe Saadé annonce, ce vendredi 15 mars, avoir signé une promesse d'achat d'Altice Media (BFMTV, RMC…) pour 1,55 milliard d'euros.

Il avait commencé à racheter des médias il y a quelques mois avec La Provence-Corse Matin pour 81 millions d'euros. Il a également acquis le quotidien économique numérique La Tribune , qui a récemment lancé une version papier le dimanche, et pris une participation d'environ 10 % dans le groupe M6.

Marc-Olivier Fogiel : « BFMTV est apolitique et ne fait pas de militantisme » Dans le détail, Altice France est entré en négociations exclusives avec le Groupe CMA CGM et Merit France, holding familiale, pour leur céder 100 % d'Altice Media, pour un montant total en numéraire de 1,55 milliard d'euros. Un prix qui paraît très élevé. D'autant que la période est au renouvellement des fréquences de télévision numérique terrestre par l'Arcom. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale interroge actuellement les dirigeants des médias français.

« Patrick Drahi exprime toute sa confiance en Rodolphe Saadé, avec qui il entretient des relations étroites et amicales depuis de nombreuses années, à sa famille, à CMA CGM et Merit France, pour continuer à investir et à développer