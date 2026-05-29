Bessent : Trump devrait figurer sur un billet de 250 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré vendredi que le Congrès devrait autoriser l'apposition du portrait du président Donald Trump sur un nouveau billet de 250 dollars. La législation américaine interdit actuellement que des personnes vivantes figurent sur les billets de banque.