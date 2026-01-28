Bessent se dit déçu par l'accord UE-Inde ; la Corée du Sud doit ratifier l'accord commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, des citations)

Selon M. Bessent, l'UE a fait passer ses intérêts commerciaux avant le peuple ukrainien

L'accord commercial entre l'UE et l'Inde vise à renforcer le commerce bilatéral et à réduire la dépendance à l'égard des États-Unis

par Andrea Shalal

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'est déclaré mercredi déçu par la décision de l'Europe de conclure un accord commercial majeur avec l'Inde , estimant que cela montrait que l'Europe faisait passer le commerce avant les intérêts du peuple ukrainien.

M. Bessent a déclaré à CNBC que l'Europe achetait des produits raffinés fabriqués en Inde avec du pétrole russe sanctionné et qu'elle n'était pas disposée à s'aligner sur les droits de douane plus élevés appliqués par les États-Unis sur les produits indiens parce qu'elle négociait séparément un accord commercial.

L'Union européenne a finalisé mardi un accord commercial avec l'Inde, attendu depuis longtemps, qui vise à stimuler le commerce bilatéral et à réduire la dépendance de l'Union à l'égard des États-Unis, dans un contexte de tensions commerciales mondiales croissantes.

L'accord devrait permettre de doubler les exportations de l'UE vers l'Inde d'ici 2032 en éliminant ou en réduisant les droits de douane sur 96,6 % des biens échangés en valeur, et permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros (4,8 milliards de dollars) en droits de douane, a déclaré l'UE.

À la question de savoir si cet accord et d'autres accords conclus entre des pays excluant les États-Unis menaceraient les États-Unis, M. Bessent a répondu: "Ils doivent faire ce qui est le mieux pour eux, mais je vous dirai que j'ai trouvé, je trouve les Européens très décevants."

Il a déclaré que l'accord montrait clairement pourquoi Bruxelles avait hésité à se joindre à la décision de Washington d'imposer des droits de douane de 25 % à l'Inde l'année dernière, dans le cadre d'une initiative visant à réduire ses achats de pétrole russe.

"Les Européens n'ont pas voulu se joindre à nous, et il s'avère que c'est parce qu'ils voulaient conclure cet accord commercial", a-t-il déclaré. "Chaque fois que vous entendrez un Européen parler de l'importance du peuple ukrainien, rappelez-vous qu'il a fait passer le commerce avant le peuple ukrainien." La semaine dernière, M. Bessent a indiqué que les droits de douane supplémentaires de 25 % imposés par les États-Unis à l'Inde pourraient être supprimés à la suite d'une forte réduction des importations indiennes de pétrole russe.

Les commentaires désobligeants de M. Bessent sur l'Europe sont intervenus dans un contexte de tensions accrues après que le président Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance de certains pays européens en raison de leur opposition à sa poursuite du Groenland. Cette menace tarifaire a été abandonnée par la suite, mais elle a laissé de nombreux Européens déstabilisés et inquiets quant à l'avenir du commerce transatlantique. Les responsables américains restent frustrés par le fait que l'UE n'a pas mis en œuvre les réductions tarifaires qu'elle avait promises dans le cadre de l'accord commercial-cadre conclu en juillet avec Washington . Ces préoccupations ont été renforcées cette semaine lorsque M. Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance de Corée du Sud , les faisant passer de 15 % à 25 %, en invoquant la lenteur du parlement sud-coréen à mettre en œuvre un accord commercial-cadre conclu avec Washington l'année dernière.

M. Bessent a défendu l'action de M. Trump, déclarant qu'elle était "utile pour faire avancer les choses", ajoutant que le parlement sud-coréen devait ratifier l'accord commercial. Mardi, M. Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que les États-Unis et la Corée du Sud trouvent une solution , mais il n'a pas donné plus de détails. Des responsables sud-coréens doivent arriver à Washington mercredi pour s'entretenir avec des responsables commerciaux.