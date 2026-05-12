Bessent se dit convaincu que la politique monétaire menée sous la direction d'Ueda à la Banque du Japon sera « couronnée de succès »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il était convaincu que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, saurait mener la banque centrale vers une politique monétaire “couronnée de succès”.

“Je pense que les fondamentaux de l'économie japonaise sont solides et résilients, et que cela se reflétera dans le taux de change”, a déclaré M. Bessent aux journalistes après avoir rencontré la Première ministre Sanae Takaichi à Tokyo.