Bessent ne craint pas des ventes massives de bons du Trésor US liées au Groenland

par Dave Graham et Ariane Luthi

Le secrétaire au Trésor des Etats-Unis Scott Bessent a déclaré mercredi qu'il ne s'inquiétait pas d'une éventuelle vente massive de bons du Trésor américain liée aux menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane aux pays européens qui s'opposent à son projet de prise de contrôle du Groenland.

Scott Bessent était interrogé en marge du Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, sur la possibilité d'une liquidation de bons du Trésor de la part d'investisseurs institutionnels européens, tels que les fonds de pension danois.

"L'investissement du Danemark dans les obligations du Trésor américain, tout comme le Danemark lui-même, est sans importance", a-t-il déclaré.

"Je ne suis pas du tout inquiet. Encore une fois, en tant que secrétaire au Trésor, je vois nos adjudications (...) et nous avons enregistré des investissements étrangers record."

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi l'Union européenne (UE) à réagir au sujet du Groenland, estimant qu'elle devrait envisager d'activer son instrument anti-coercition (ACI) qui permet de restreindre les investissements et de limiter les exportations de services tels que ceux fournis par les géants américains du numérique.

Scott Bessent l'a accusé mercredi de tenir des propos "incendiaires" et s'est montré acerbe lorsqu'il a été interrogé sur l'annonce par l'Elysée que la France demandait un exercice de l'Otan au Groenland et était prête à y contribuer.

"Si c'est tout ce que le président Macron a à faire (...) alors que le budget français est en ruine, je lui suggérerais de se concentrer sur d'autres choses pour le peuple français", a-t-il dit.

Scott Bessent a également déclaré que le Royaume-Uni manquait à ses responsabilités envers les États-Unis en prévoyant de restituer à l'île Maurice l'archipel des Chagos - qui abrite une base militaire américano-britannique - et a invité les détracteurs de l'approche de l'administration Trump à l'égard du Groenland à prendre une "grande respiration".

"Pourquoi ne s'assoient-ils pas, n'attendent-ils pas que le président Trump vienne ici et n'écoutent-ils pas ses arguments ?", a-t-il déclaré. "Parce que je pense qu'ils vont être convaincus."

Scott Bessent a également déclaré qu'une politique de croissance ("grow, baby, grow") serait au cœur de l'agenda des États-Unis à la tête du G20, dont ils assurent cette année la présidence.

(Reportage Ariane Luthi et Dave Graham, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)