Bessent : il n'est pas déraisonnable de discuter des pratiques des sociétés de cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et des paragraphes 2 à 6)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir une discussion sur les pratiques des sociétés de cartes de crédit et qu'un certain nombre de choses pouvaient être envisagées.

"Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons examiner avec les cartes de crédit en termes de leurs pratiques, en termes de leurs comportements, et nous verrons où cela mène", a déclaré M. Bessent dans une interview avec CNBC depuis le Forum économique mondial de Davos.

La semaine dernière, le président Donald Trump a appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit et la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, défenseur de longue date de la protection financière des consommateurs, a déclaré que le président républicain l'avait contactée pour discuter de cette idée.

"Je dirais qu'en termes d'orientation, le président et l'administration sont d'accord avec bon nombre des politiques de la sénatrice Warren, à savoir que les membres les plus pauvres de la société ne devraient pas être ceux qui paient le plus", a déclaré M. Bessent. "Mais elle veut contrôler le crédit. Elle veut renforcer la réglementation", ce qui, selon lui, a entraîné la faillite des petites banques et des banques de proximité.

Cela a conduit au résultat inverse, a déclaré M. Bessent.

"Mais encore une fois, je pense qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir une discussion sur les pratiques de ces sociétés de cartes de crédit", a ajouté M. Bessent.