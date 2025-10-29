 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bessent, du Trésor américain, exhorte le gouvernement japonais à laisser à la BOJ une "marge de manœuvre"
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 01:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La volonté du gouvernement japonais d'accorder une marge de manœuvre à la banque centrale sera essentielle pour ancrer les attentes en matière d'inflation et éviter une volatilité excessive des taux de change, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans une publication sur X mercredi.

"Je suis encouragé par sa compréhension profonde de la manière dont les Abenomics sont passés d'une politique purement reflationniste à un programme qui doit équilibrer la croissance et les préoccupations inflationnistes pour les citoyens du Japon", a écrit Bessent à propos de sa rencontre avec la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, lundi.

Banques centrales
Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank