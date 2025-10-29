Bessent, du Trésor américain, exhorte le gouvernement japonais à laisser à la BOJ une "marge de manœuvre"

La volonté du gouvernement japonais d'accorder une marge de manœuvre à la banque centrale sera essentielle pour ancrer les attentes en matière d'inflation et éviter une volatilité excessive des taux de change, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans une publication sur X mercredi.

"Je suis encouragé par sa compréhension profonde de la manière dont les Abenomics sont passés d'une politique purement reflationniste à un programme qui doit équilibrer la croissance et les préoccupations inflationnistes pour les citoyens du Japon", a écrit Bessent à propos de sa rencontre avec la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, lundi.