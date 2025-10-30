Bessent, du Trésor américain, déclare que le langage de la Fed montre qu'elle est "coincée dans le passé"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de l'interview)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a applaudi jeudi la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, mais a déclaré que les commentaires jetant le doute sur une autre baisse des taux cette année montraient que l'institution avait besoin d'une refonte majeure.

M. Bessent a déclaré à l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business Channel qu'il mènerait une deuxième série d'entretiens avec les candidats pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell début décembre, permettant ainsi au président Donald Trump de choisir un remplaçant d'ici Noël.

L'objectif, a-t-il dit, est de trouver un nouveau dirigeant pour la banque centrale américaine qui remanierait l'ensemble de l'institution.

"La décision prise par la Réserve fédérale hier - la décision de réduire les taux de 25 points de base, j'applaudis, mais le langage qui l'accompagne, me dit que cette Fed est coincée dans le passé. Leurs estimations de l'inflation sont terribles depuis le début de l'année", a-t-il déclaré. "Leurs modèles sont défectueux

M. Bessent a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi la Fed indiquait qu'elle ne voulait pas réduire les taux lors de sa réunion de décembre, affirmant que ses estimations du produit intérieur brut et de l'inflation avaient été "constamment erronées"

"Nous allons trouver un dirigeant qui va réorganiser l'ensemble de l'institution en termes de processus et de fonctionnement interne", a-t-il déclaré.

M. Powell a déclaré aux journalistes mercredi qu'une fracture politique au sein de la banque centrale américaine et un manque de données du gouvernement fédéral pourraient rendre une nouvelle baisse des taux d'intérêt hors de portée cette année.

La Fed a réduit mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, afin de tempérer tout nouvel affaiblissement du marché de l'emploi. Toutefois, la nouvelle déclaration de politique monétaire de la banque centrale a fait référence à plusieurs reprises à l'absence de données officielles pendant la fermeture du gouvernement fédéral. M. Powell a déclaré que les décideurs politiques deviendraient probablement plus prudents s'ils étaient privés de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation.

M. Trump, qui a critiqué la direction de la Fed par M. Powell avant même d'entamer son second mandat, a qualifié mardi le banquier central d'"incompétent" lors d'une réunion avec des chefs d'entreprise à Tokyo.

Lundi, M. Bessent a déclaré aux journalistes qu'il y avait cinq finalistes pour remplacer M. Powell lorsque son mandat de président de la Fed prendra fin en mai: Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, Christopher Waller, actuel gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, et Rick Rieder, dirigeant de BlackRock.