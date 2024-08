Bertrand ou Cazeneuve à Matignon : "C'est contraire à la logique institutionnelle", estime Lucie Castets

"La personnalité qui doit être Première ministre, elle doit être issue du Nouveau Front populaire pour respecter le résultat des élections", a martelé la haute fonctionnaire.

Lucie Castets à Paris, le 14 juillet 2024. ( AFP / JOEL SAGET )

La candidate du Nouveau Front populaire (NFP), Lucie Castets, a estimé vendredi 16 août que nommer à Matignon une personnalité telle que Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve serait "contraire à la logique institutionnelle" de la France.

"Je m'étonne de tous ces noms qui sortent . C'est contraire à la logique institutionnelle de notre pays", a avancé la haute fonctionnaire de 37 ans dans une interview au quotidien La Marseillaise .

Plus d'un mois après les élections législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre, alors que le NFP est arrivé en tête, mais sans obtenir de majorité absolue. Si la coalition de gauche a fini par se mettre d'accord sur un nom à proposer au président, ce dernier a balayé cette candidature. Depuis, des noms ont commencé à circuler, comme celui de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, ou celui du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a d'ailleurs reçu l'aval de l'actuel ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin .

Xavier Bertrand "a fait un score extrêmement faible aux élections législatives" , a relevé Lucie Castets, qui "ne voit pas du tout quelle est la logique institutionnelle derrière le fait de sortir son nom".

"Changement de politique et de méthode"

"Les électeurs ont clairement exprimé une attente de changement à la fois de politique menée et de méthode, et je ne vois pas très bien en quoi il représenterait ce changement-là", a tranché la candidate de la gauche.

Cette dernière s'est montrée plus clémente avec Bernard Cazeneuve, membre du Parti socialiste jusqu'en 2022 : "Il représente une ligne politique un peu différente de celle de Xavier Bertrand et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait (...) mais s'agissant de la personnalité qui doit être Première ministre, elle doit être issue du Nouveau Front populaire pour respecter le résultat des élections".

Quant aux menaces de censure brandies ou les propositions de coalition allant des sociaux-démocrates aux LR en excluant LFI, Lucie Castets a martelé que "ce n'est pas envisageable de n'avoir que certaines composantes" , soit d'exclure LFI.

Comme elle l'a expliqué aux parlementaires lundi dans une lettre, elle est favorable à des "compromis" avec "toutes les forces républicaines qui sont représentées au Parlement , en excluant le Rassemblement national".

Sur des questions comme le "pouvoir d'achat, la bifurcation écologique et les services publics", "je ne vois pas comment on ne pourrait pas rassembler une très grande majorité de parlementaires qui entendent chaque jour nos concitoyens et concitoyennes exprimer leur inquiétude face aux manques de professeurs dans les classes ou de personnels aux urgences".