Berlin convoque l'ambassadeur de Russie à propos d'attaques hybrides
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:03

Le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie pour le mettre en garde contre la recrudescence d'attaques hybrides visant l'Allemagne, dont des campagnes de désinformation, des cyberattaques et des tentatives de sabotage, a dit vendredi un porte-parole.

"Ce matin, nous avons convoqué l'ambassadeur russe (...) et lui avons fait comprendre que nous surveillons de très près les actions de la Russie et que nous prendrons des mesures à leur encontre", a-t-il déclaré pendant un point presse.

L'ambassade de Russie à Berlin n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Une cyberattaque contre le système de contrôle du trafic aérien allemand en août 2024 a été attribuée au collectif de pirates informatiques russes APT-28, soutenu par le service de renseignement militaire de Moscou (GRU) et également connu sous le nom de Fancy Bear, a précisé le porte-parole.

Il a ajouté que des activités visant à influencer le résultat des élections allemandes au début de cette année ont été reliées à l'opération pro-russe Storm-1516 déjà pointée du doigt au moment de l'élection présidentielle américaine de 2024 et qui a fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines.

Le porte-parole a notamment évoqué le recours à des contenus générés artificiellement, des deepfakes, des sites internet pseudo-journalistiques ou des déclarations de témoins fabriquées de toutes pièces.

(Rédigé par Friederike Heine ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

  • 14:13

    et pour Nord Stream , la justice allemande avance ? .. il me semble que la Pologne n est pas prete à aider les allemands ... La justice polonaise a relâché l’un des suspects ukrainiens du sabotage des gazoducs sous-marins reliant l’Allemagne à la Russie, après avoir refusé de le remettre aux autorités allemandes .. on sait si l Allemagne va prendre des mesures contre la Pologne ou l Ukraine ? Ce saboatage a mis son economie à genoux

