Bénin-Des soldats disent avoir pris le pouvoir, le MAE assure que la situation est sous contrôle

(Actualisé avec déclaration des soldats et du MAE)

Des soldats en uniforme ont déclaré dimanche avoir pris le pouvoir lors d'une intervention sur la télévision nationale avant que le ministre des Affaires étrangères n'affirme que la situation était sous contrôle.

"La Constitution de 2025 est suspendue, toutes les institutions sont dissoutes, les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre", a déclaré un des soldats, lisant un communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a dit à Reuters que des soldats loyaux et de la garde nationale avaient regagné le contrôle.

"Il y a une tentative mais la situation est sous contrôle. C'est un petit groupe de militaires. Une grande partie de l'armée est toujours loyale et nous sommes en train de prendre le contrôle de la situation."

Il a ajouté que les soldats putschistes avaient seulement pris contrôle de la télévision d'Etat et que le signal avait été coupé pendant plusieurs minutes.

Ces événements interviennent alors que le Bénin doit tenir en avril prochain une élection présidentielle.

Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a annoncé son intention de ne pas se représenter après deux mandats, une décision rare en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les coups d'Etat se sont multipliés ces dernières années.

La Guinée-Bissau a connu le mois dernier son neuvième putsch depuis 2020.

La coalition au pouvoir au Bénin a nommé le ministre des Finances Romuald Wadagni comme candidat présidentiel, un homme considéré comme un architecte important des politiques économiques menées par l'actuelle mandature.

(Reportage de Robbie Corey-Boulet; version française Zhifan Liu)