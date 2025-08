Benfica-Nice sera diffusé en per-per-view

Les supporters ne sont pas des vaches à lait, épisode n°136.

Pour regarder le très alléchant troisième tour préliminaire de Ligue des champions entre Benfica et l’OGC Nice les 6 et 12 août prochain , pas le choix, il faudra raquer. Alors que Canal+ reste le diffuseur exclusif de la C1 en France, son contrat ne débute qu’à partir des barrages , soit la dernière étape avant la phase de groupe, prévue les 19 et 20, puis 26 et 27 août. La chaîne cryptée n’ayant pas pas fait d’offre pour l’Aiglonico, Benfica-Nice sera donc diffusé en ligne et à la demande .…

JD pour SOFOOT.com