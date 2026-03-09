 Aller au contenu principal
Belgique-Une synagogue de Liège touchée par une explosion-VRT
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:19

(.)

Une synagogue dans la ville de Liège a été endommagée par une explosion tôt lundi matin, a rapporté la chaîne publique belge VRT en citant la police locale.

Aucun blessé n’a été signalé. La cause de l’explosion, survenue vers 04h00 heure locale (03h00 GMT), n’était pas connue dans l’immédiat, a annoncé VRT.

L’explosion a soufflé les vitres de la synagogue ainsi que celles d’un bâtiment situé de l’autre côté de la rue, a ajouté la chaîne.

La police a bouclé la rue et une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme enquêtait sur l'incident.

La police locale n’était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Rédigé par Bart Meijer; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
