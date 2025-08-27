 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bayrou "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 21:35

Bayrou "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires

Bayrou "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires

Le Premier ministre français, François Bayrou, est revenu mercredi sur le vote de confiance qu'il sollicitera le 8 septembre à l'Assemblée nationale, se disant "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires lors d'une interview accordée à TF1.

"Ma conviction, c'est qu'il est impossible de poursuivre la politique de redressement du pays s'il n'y a pas un minimum d'accord sur l'importance de ce choix", a dit le chef du gouvernement. "Le vote qui va être émis est de savoir si les parlementaires partagent le constat."

François Bayrou, qui recevra à partir de lundi les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires, "s'est dit prêt à discuter" sur tous les sujets, "sauf sur un. C'est l'effort qu'on doit faire."

"La condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort", a dit le Premier ministre.

Le locataire de Matignon s'est en outre opposé à une nouvelle dissolution.

"Est-ce qu'une dissolution nouvelle nous permettrait d'avoir une stabilité, une volonté, détermination du pays et de ses gouvernants pour avancer? Je ne le crois pas", a dit François Bayrou.

(Rédigé par Camille Raynaud)

Budget 2026
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank