Bayrou "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires

Bayrou "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires

Le Premier ministre français, François Bayrou, est revenu mercredi sur le vote de confiance qu'il sollicitera le 8 septembre à l'Assemblée nationale, se disant "prêt à discuter" avec les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires lors d'une interview accordée à TF1.

"Ma conviction, c'est qu'il est impossible de poursuivre la politique de redressement du pays s'il n'y a pas un minimum d'accord sur l'importance de ce choix", a dit le chef du gouvernement. "Le vote qui va être émis est de savoir si les parlementaires partagent le constat."

François Bayrou, qui recevra à partir de lundi les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires, "s'est dit prêt à discuter" sur tous les sujets, "sauf sur un. C'est l'effort qu'on doit faire."

"La condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort", a dit le Premier ministre.

Le locataire de Matignon s'est en outre opposé à une nouvelle dissolution.

"Est-ce qu'une dissolution nouvelle nous permettrait d'avoir une stabilité, une volonté, détermination du pays et de ses gouvernants pour avancer? Je ne le crois pas", a dit François Bayrou.

(Rédigé par Camille Raynaud)