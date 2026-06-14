Basketball-Les Knicks privent les Spurs d'un titre NBA

Les Knicks de New York ont privé samedi les Spurs de San Antonio, le club de Victor Wembanyama, et décroché leur premier titre depuis 1973 en s'imposant 94-90.

Jalen Brunson a inscrit 45 points, le meilleur total de la rencontre, permettant aux Knicks de remporter la finale de la NBA.

Le joueur a reçu le trophée de MVP, "Most Valuable Player" (soit meilleur joueur), des finales après que sa performance acharnée a permis à New York de remonter au score et de décrocher le titre.

Les Spurs ont encore une fois ont une nouvelle fois bien démarré le match et ont conservé plusieurs fois une avance à deux chiffres tout au long de la soirée.

Les Knicks sont toutefois revenus petit à petit au score et ont finalement pris l'avantage pour la première fois à moins de quatre minutes de la fin du match.

(Nicole Fernandes à Toronto; version française Camille Raynaud)