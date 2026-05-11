Baisse du prix du gaz en juin : qui sont les abonnés concernés?

Cette diminution concerne environ 60% des abonnés résidentiels au gaz.

( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

Le prix de référence du gaz va reculer de 4,8% en juin pour une majorité de ménages abonnés, qui verront leur facture diminuer en moyenne de 1,26 euro le mois prochain, a annoncé lundi 11 mai la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le prix de référence de juin reste près de 10% plus élevé que le prix de référence d'avril, qui ne tenait pas encore compte de la flambée des cours du pétrole et du gaz liée à la guerre au Moyen-Orient, a précisé la CRE, gendarme du secteur, à l'AFP.

Cette baisse de 4,8%, après une hausse de 15,4% en mai, concernera les 6 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen qui varie tous les mois, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz.

Depuis la disparition des prix réglementés du prix du gaz, le "prix repère de vente de gaz (PRVG)" constitue une sorte de boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs, à les comparer. Il passera à 152,86 euros du mégawattheure TTC en juin contre 160,54 €/MWh TTC au 1er mai.

En revanche, les 40% d'abonnés ayant souscrit à une offre à prix fixe ne sont de fait "pas concernés" par cette évolution.

Elle est la "conséquence d’une baisse des prix sur les marchés du gaz au mois d’avril comparativement à mars (mois pendant lequel les prix avaient significativement augmenté en raison du conflit au Moyen-Orient)", a précisé la CRE. Ainsi, "seule la part approvisionnement évolue au 1er juin 2026", qui représente l'une des trois composantes de la facture à côté des taxes et des coûts d'acheminement.

Le calcul de la part "approvisionnement" est réalisé principalement à partir d'une moyenne de prix de marchés moyens constatés mensuellement un mois avant la date où le gaz commence à être livré, soit pour juin 2026, ceux d'avril. Or en avril, dans des marchés volatils suspendus aux évolutions du conflit, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du prix du gaz, avait perdu environ 9,4% sur un mois.

Le TTF s'envole

Déclenchée le 28 février par l’offensive des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, la guerre au Moyen-Orient a conduit Téhéran à bloquer le détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transitent habituellement près de 20% du pétrole et du gaz mondiaux, provoquant une chute brutale de l’approvisionnement et une flambée des prix.

L'indice de référence européen (TTF) a pris près de 42% depuis le début de la guerre, passant de 31,959 euros/MWh le 27 février, veille du déclenchement de la guerre, à 45,355 euros/MWh lundi vers 11H20 GMT. Au-delà des hausses, les marchés gaziers ont aussi fortement fluctué, culminant même avec les 74 euros/MWh le 19 mars.