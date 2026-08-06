Bain Capital va racheter la chaîne de thé aux perles Gong Cha à TA Associates et d'autres actionnaires

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Bain Capital a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la chaîne de thé aux perles Gong Cha à TA Associates et à d'autres actionnaires, poursuivant ainsi l'offensive de cette société américaine de capital-investissement dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Bain Capital n'a pas divulgué le montant ni les conditions de la transaction. Reuters avait rapporté en mai, citant des sources , que la vente pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars.

* La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.

* Gong cha commercialise du thé au lait, du thé aux fruits et d’autres boissons fraîches dans près de 2 200 magasins répartis sur 33 marchés, avec une forte présence au Japon, en Australie et en Corée du Sud.

* TA Associates, qui se concentre sur les opportunités de croissance, a investi dans Gong cha en 2019, comme l’indique son site web .

* Les investissements actuels de Bain Capital dans le secteur de l'alimentation et de la restauration comprennent notamment Domino's Pizza Japan, la chaîne brésilienne de steakhouses Fogo de Chão et l'opérateur de franchises de restauration Sizzling Platter.