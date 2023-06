Bactéries, noyades… Faut-il se baigner en piscine ou en eaux vives ?

La baignade sauvage a connu un essor considérable ces dernières années. Non seulement la natation en plein air est un moyen agréable de profiter du soleil, de l'air frais et d'un environnement verdoyant alors que les chaleurs reviennent, mais elle peut aussi aider à soulager le stress et augmenter nos endorphines, des hormones liées à la sensation de plaisir. Voilà qui contribue à créer un sentiment de bien-être, tout en brûlant quelques calories en faisant travailler nos muscles.

Mais les joies de la baignade en extérieur s'accompagnent de certains dangers… Non seulement les nageurs « sauvages » sont plus exposés aux marées, aux courants et à la houle, mais il peut aussi y avoir des insectes et autres microbes nuisibles dans l'eau. Et avec les eaux usées non traitées qui se déversent régulièrement dans les mers, les rivières et les lacs, il peut être difficile de trouver un endroit sûr pour barboter.

Bien sûr, nager dans une piscine comporte son propre lot de risques, généralement bien identifiés : les infections des voies urinaires, les otites et autres maux d'estomac (gastro, etc.) sont les maladies les plus courantes que l'on peut y attraper.

Les piscines mal entretenues peuvent également provoquer des irritations, des picotements dans les yeux et abriter toutes sortes de bactéries et de germes de champignons ainsi que de l'urine, des matières fécales ou encore de la sueur – le tout d'origine humaine. À

... Source LePoint.fr