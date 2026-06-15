"Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?": les lycéens de terminale planchent sur le bac philo

Pendant l'épreuve de philosophie du bac dans un lycée de Toulouse, le 15 juin 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?", "peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?"... Plus de 530.000 lycéens de terminale passent lundi matin l'épreuve de philosophie, coup d'envoi des épreuves écrites du bac, une session marquée par un durcissement de ton du ministre de l'Education sur l'orthographe.

En filière générale, les lycéens ont le choix entre deux sujets de dissertation: "Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?" et "peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?". Ils peuvent également opter pour le commentaire d'un texte extrait de "Humain, trop humain" de Friedrich Nietzsche (1878).

En filière technologique, les deux sujets de dissertation au choix sont: "Débattre, est-ce chercher la vérité ?" et "La technique peut-elle être mauvaise ?", tandis que le texte est extrait de "Le Juste", de Paul Ricœur (1995).

Les 386.312 élèves de terminale pour le bac général et 146.687 pour le bac technologique planchent depuis 08H00. Ils ont jusqu'à midi pour rendre leur copie.

"Spécificité française"

Avant l'épreuve, à Strasbourg, Julie Kibler, qui fête ses 18 ans ce lundi, a confié à l'AFP être "un peu stressée". Pour elle, la philo "c'est abstrait", "c'est une matière où on peut avoir aussi bien 12 que 17 que 7 en fonction du jour, du correcteur."

De son côté, son amie Melissa, 17 ans, a expliqué que "sur les 17 notions étudiées il y en a qu'(elle) connaît mieux". Elle espérait tomber sur la "justice", la "nature" ou la "vérité". "C'est une matière qu'on a depuis seulement cette année mais je me sens plutôt confiant" , a assuré pour sa part Matthieu Francart, 18 ans.

Le ministre de l'Education Edouard Geffray lance les épreuves de philosophie du bac, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le 15 juin 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Jack Lalloum, 19 ans, était lui "plutôt serein": "Avec le contrôle continu que j'ai bien géré, c'est plutôt détente", a-t-il affirmé devant les portes du lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

A l'inverse, sa camarade Oumou, 17 ans, était "plus stressée": "une chose est sûre, je ne prendrai pas la dissertation, mais le commentaire de texte!"

"Vous allez voir, ça va bien se passer", leur a assuré le ministre de l'Education Edouard Geffray, venu les encourager.

"J'ai adoré la philosophie, ça a été une révélation", a ensuite confié le ministre à la presse, expliquant avoir "eu 14 ou 16" à son bac philo.

"Pour moi, l'épreuve de philosophie, elle dit tout ce qu'on est. C'est une spécificité française. Elle dit qu'on est un pays dans lequel on a choisi de mettre au cœur de la formation la réflexion contradictoire, le débat, le pluralisme", a-t-il estimé.

Barème

Cette année, l'accent sera particulièrement mis sur "la maîtrise de la langue", a prévenu à plusieurs reprises le ministre depuis mai.

"Je ne prétends pas avoir des champions d'orthographe (...) Mais au bout d'un moment, si vous voulez avoir une pensée claire, il faut que vous ayez un niveau d'expression qui soit lui-même correct et clair", a-t-il répété lundi.

Pendant l'épreuve de philosophie du bac à Quimper, le 15 juin 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

"Il n'y aura pas de décompte de points en fonction des fautes (...) Par contre, effectivement, dans toutes les disciplines, il y a un barème fixé par l'inspection générale qui précise le nombre de points qui doivent être éventuellement décomptés lorsque le niveau d'expression est manifestement insuffisant", a-t-il ajouté.

Depuis la réforme du bac en 2019, la note de l'examen repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral et désormais les mathématiques, passés en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral en terminale).

Pour les lycéens de terminale, le bac se poursuivra avec les épreuves de spécialité programmées entre mardi et jeudi, puis avec le grand oral entre le 22 juin et le 1er juillet. Les résultats seront publiés le 7 juillet.