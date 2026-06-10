Avec la bénédiction du pape, la Sagrada Familia de Barcelone atteint de nouveaux sommets

(Actualisé avec Sagrada Familia)

par Joshua McElwee

Le pape Léon était attendu mercredi à la Sagrada Familia de Barcelone pour inaugurer la toute dernière de ses flèches vertigineuses, qui font de cet édifice moderniste conçu par Antoni Gaudí la plus haute église du monde.

Après la célébration d'une messe à 19h30, Léon XIV devait bénir la tour de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres, couronnée d'une croix en céramique de cinq étages et visible depuis toute la capitale catalane.

Ce moment, chargé de symbolisme religieux, intervient à l’occasion du 100e anniversaire de la mort d'Antoni Gaudí et constitue le point d’orgue de la tournée d’une semaine du pape en Espagne.

La visite de Léon XIV est la troisième d'un pape à la Sagrada Familia, un an après que le Vatican a approuvé une étape importante vers la canonisation d'Antoni Gaudí.

Né en 1852, ce dernier était un catholique fervent qui a travaillé pendant plus de 40 ans sur la construction de la basilique, de 1883 jusqu’à sa mort accidentelle en 1926.

L’achèvement de ce projet colossal, qui comporte trois façades de styles architecturaux différents et 18 tours inspirées de la nature, s’est avéré difficile. Il devait être complété cette année, mais l'échéance a désormais été repoussée à 2035.

La Sagrada Familia est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et attire chaque année des millions de visiteurs à Barcelone. L'année dernière, 4,9 millions de personnes ont visité l'église, un nouveau record.

VISITE D'UNE PRISON PRÈS DE BARCELONE

Mercredi matin, le pape Léon, fervent défenseur des droits des détenus, a visité l'une des plus grandes prisons d'Espagne, où il a exhorté les prisonniers à réparer leurs fautes et à s'engager à mener une vie meilleure.

Léon XIV a déclaré que le passé d'une personne "ne condamne pas l'avenir, mais offre plutôt la possibilité de changer nos décisions et nos choix".

La prison de Brians 1, construite en 1991 à environ 40 km de Barcelone, accueille actuellement un millier de détenus.

"C’est une occasion unique. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit", a déclaré Montse Benavente, une détenue qui a témoigné devant le pape de ses difficultés avec sa foi et du mal qu’elle avait causé à sa famille par ses actes.

Le souverain pontife s’était rendu pour la dernière fois dans une prison en avril, en Guinée équatoriale, au cours d’une tournée dans quatre pays africains.

Le défunt pape François s’était également fait le défenseur des droits des détenus et s’était rendu dans un établissement pénitentiaire à Rome quatre jours seulement avant sa mort.

(Reportage Joshua McElwee ; avec Joan Faus ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)