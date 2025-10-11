 Aller au contenu principal
Aux abords du Rhin, la délicate réintroduction de tortues d'eau
11/10/2025

Une cistude d'Europe élevée en captivité s'apprête à être relâchée aux abords du Rhin, le 8 octobre 2025 à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

A peine au contact de l'eau, la petite carapace s'engouffre et disparaît dans les roseaux: des cistudes d'Europe élevées en captivité découvrent les rives sauvages du Rhin, où ces tortues menacées sont progressivement réintroduites.

Une cistude d'Europe élevée en captivité relâchée aux abords du Rhin , le 8 octobre 2025 à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Depuis plus d'une décennie, quelque 500 spécimens de ces reptiles à la peau noire tachetée de jaune ont déjà été lâchés, aussi bien côté Alsace que côté Rhénanie-Palatinat.

En ce mercredi ensoleillé d'octobre, elles ne sont que 20 petites tortues, âgées de trois ans, à plonger vers l'inconnu, à savoir la zone alluviale de Woerr, une ancienne gravière renaturée des bords du Rhin.

Le moment est particulièrement "symbolique", confie Benoît Quintard, directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse, où les spécimens ont été élevés. Car pour la première fois, "des animaux nés côté français sont relâchés côté allemand", à Neuburg am Rhein.

Une cistude d'Europe élevée en captivité relâchée aux abords du Rhin, le 8 octobre 2025 à à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Cela nous permet d'augmenter la diversité génétique", souligne Torsten Collet, représentant local de la Fédération allemande des associations environnementalistes (NABU), qui porte le projet dans le Land.

"Et c'est le seul moyen de garantir que la population de cistudes d'Europe reste en bonne santé et continue à bien se reproduire ici".

- Ratons laveurs

Ces reptiles aquatiques, également présents à l'état sauvage en milieu méditerranéen, avaient disparu des abords du Rhin il y a un siècle et demi suite à sa canalisation.

Une cistude d'Europe élevée en captivité s'apprête à être relâchée aux abords du Rhin, le 8 octobre 2025 à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Un vaste programme de réintroduction transfrontalier, financé côté français par la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), a été lancé en 2013 pour un coût global de plus de 1,3 million d'euros.

"La volonté était de recréer des zones humides favorables au retour de la cistude, mais aussi favorables à une multitude d'autres espèces d'amphibiens et d'invertébrés aquatiques qui vont profiter de cette renaturation des sites", souligne Benoît Quintard.

Omnivore, cette tortue doit notamment à terme faire office de prédatrice pour des espèces exotiques envahissantes, comme la moule zébrée ou l'écrevisse calicot, originaire d'Amérique du Nord.

Une cistude d'Europe élevée en captivité relâchée aux abords du Rhin, le 8 octobre 2025 à à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Mais le pari n'est pas encore gagné. Jusqu'ici "35 à 40% des spécimens lâchés survivent", souligne Jean-Yves Georges, directeur de recherche au CNRS à Strasbourg.

D'abord parce que le reptile, qui mesure jusqu'à 20 cm à l'âge adulte et peut vivre de 60 à 80 ans, n'atteint sa maturité sexuelle qu’à partir de dix ans, ce qui rend le processus de reconstitution des populations particulièrement long.

Et si des reproductions ont bien été actées, "il est clair qu'elles ne compensent pas la mortalité qu'on observe par exemple par la prédation du raton laveur", nouvelle espèce exotique très friande de jeunes cistudes, qui s'est récemment jointe aux autres prédateurs traditionnels que sont les renards ou les grands échassiers, y compris les cigognes.

- "Enormément de fierté"

A ce stade, l'écrevisse calicot, quant à elle, consomme les proies de la tortue, qui se nourrit beaucoup d'invertébrés (insectes, vers) et de plantes, et réduit ainsi ses ressources alimentaires.

"Donc, on a une population qui malheureusement est prise en sandwich et qui a globalement peut-être un peu de mal à s'en sortir", reconnaît Jean-Yves Georges, dont les équipes surveillent méticuleusement l'évolution du programme.

Un membre du zoo de Mulhouse mesure une cistude d'Europe élevée en captivité avant de la relâcher aux abords du Rhin, le 8 octobre 2025 à à Neuburg am Rhein, dans l'Ouest de l'Allemagne ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les individus, identifiés par une puce électronique, sont régulièrement recapturés pour permettre un suivi précis de leur croissance, déplacements et reproduction.

Il est trop tôt pour dire si l'opération réussira dans la durée, dit-il, et peut-être que d'autres réintroductions seront nécessaires à l'avenir pour assurer la pérennité de l'espèce.

A Neuburg, Clément Creton est venu participer au relâchage des 20 cistudes qu'il a contribué à élever depuis trois ans.

"Personnellement, c'est la première fois que je vis cela", confie le jeune soigneur animalier du zoo de Mulhouse, disant ressentir "énormément de fierté".

"C'est pour ça qu'on fait ce métier (...) pour pouvoir réintroduire des espèces en danger dans leur milieu naturel".

Environnement
