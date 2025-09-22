information fournie par Boursorama avec AFP • 22/09/2025 à 17:25

Autriche: un employé d'OMV renvoyé après des accusations d'espionnage pour Moscou

( AFP / JOE KLAMAR )

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a confirmé lundi avoir licencié un employé accusé d'espionnage au profit de la Russie, après des révélations parues dans la presse du pays.

"Il est vrai que nous avons mis fin au contrat de travail avec l'employé en question", a déclaré le PDG de la compagnie Alfred Stern devant des journalistes de la presse économique.

Auparavant, l'hebdomadaire Profil avait révélé dans son édition du week-end que cet employé originaire "d'Europe de l'Est" rencontrait régulièrement un diplomate russe.

"La justice a demandé" au gouvernement autrichien "de lever l'immunité diplomatique" de ce diplomate, selon le magazine. Une procédure serait en cours.

L'Autriche, pays neutre membre de l'Union européenne (UE), est régulièrement secouée par des scandales impliquant l'espionnage russe.

Selon le dernier rapport officiel des services de renseignement autrichiens, l'ambassade de Russie à Vienne est l'une des plus grandes d'Europe et constitue "un point stratégique" important pour Moscou.

"Le grand nombre de personnel diplomatique russe ne s'explique pas seulement par la taille de l'ambassade bilatérale et les nombreuses organisations internationales basées dans la capitale" autrichienne, affirme ce rapport.

Ce pays était auparavant proche de la Russie et l'espionnage y est toléré, tant qu'il ne se fait pas au détriment de ses intérêts, ce qui en fait une plaque tournante.

En 2018, il avait signé avec la Russie un contrat de fourniture de gaz jusqu'en 2040, censé lui garantir des prix très bas.

Mais à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'Autriche a progressivement pris ses distances, jusqu'à rompre en décembre 2024 ce contrat avant terme.

Cette décision, qui a coûté des "centaines de millions" d'euros à OMV, selon Alfred Stern, "n'a pas plu" au président russe Vladimir Poutine, d'après Profil.