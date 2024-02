Autoroute A69 : un rapporteur spécial de l'ONU attendu ce jeudi sur la ZAD

Un manifestant assis devant des policiers tandis que d'autres occupent des arbres pour protester contre le projet d'autoroute A69, à Saix le 22 février 2024. ( AFP / ED JONES )

Michel Forst se rend sur place à Saïx dans le Tarn (Occitanie) ce jeudi 22 février. Il avait dénoncé quelques jours plus tôt sur X, les conditions de maintien de l'ordre.

Le rapporteur spécial pour les défenseurs de l’environnement, qui a précisé avoir "atterri à Toulouse" en début de matinée, a toutefois déclaré qu'il ne fait "pas de commentaire pour le moment". Il doit être vers 14h00 à Saïx, à proximité du chantier de la future autoroute Toulouse-Castres, pour "observer la situation et recueillir des informations complémentaires auprès des observateurs de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et des militants qui sont sur place", a précisé son attachée de presse à l'AFP.

" Il rencontrera le préfet demain [ nldr :vendredi 23 février] à Albi à une heure encore non confirmée" et "a aussi rendez-vous avec les deux avocates Claire Dujardin et Alice Terrasse", qui représentent les opposants, a-t-elle encore indiqué.

Des arbres abbatus

Le 16 février, le rapporteur spécial de l'ONU avait écrit sur X que "les alertes sur les méthodes de maintien de l'ordre actuellement employées contre les militants pacifiques sur le chantier de l'A69 sont alarmantes. Il est indispensable d'apaiser la situation sur place pour que la démocratie environnementale s'exerce". Les forces de l'ordre encerclent depuis plusieurs jours les arbres en haut desquels campent des opposants à l'autoroute A69 à Saïx pour empêcher la poursuite du chantier.

Ce Jeudi 22 février, un photographe de l'AFP a constaté que des arbres étaient en train d'être abattus , alors que des tronçonneuses se faisaient entendre. Mais les forces de l'ordre tenaient à distance les journalistes et la vingtaine de manifestants présents, alors que plusieurs fourgons de gendarmerie étaient sur place. Il a compté cinq arbres abattus et pu voir huit opposants, baptisés "écureuils", encore perchés dans d'autres, des manifestants assurant qu'il y en avait "beaucoup plus".

Alors qu'un arbre tombait, des opposants ont hurlé des slogans hostiles aux forces de l'ordre, du style: "Vous êtes des monstres de la pire espèce!" ou "Gendarmerie pourrie!"

Le soutien de la militante écologiste Greta Thunberg

En début de semaine, une nacelle avait été amenée sur place pour tenter d'atteindre les opposants installés dans des cabanes en haut des arbres. Elle a permis aux forces de l'ordre de détruire une plate-forme. Mais les "écureuils" se sont repliés sur une autre partie du bois hors d'atteinte de la nacelle, à l'aide de cordes pour passer d'un arbre à l'autre.

Atosca, le concessionnaire désigné par l'Etat, estime avoir depuis le 15 février le droit de reprendre les coupes d'arbres sur le tracé.

Mais pour le collectif d'opposants la Voie est libre, le bois occupé par les zadistes est à "enjeu environnemental fort" et ne peut être défriché qu'entre le 1er septembre et le 15 octobre.

La militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, était venue le 10 février apporter son soutien aux opposants .