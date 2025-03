Autorisation "UK ETA" : ce qu'il faut savoir du nouveau permis payant de voyage au Royaume-Uni

Inspiré de l'ESTA américain, ce permis d'entrer sur le territoire britannique sera obligatoire dès mercredi 2 avril pour les Européens.

( AFP / BEN FATHERS )

Les Européens qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni devront obligatoirement disposer à partir du 2 avril d'une autorisation de voyage, moyennant 12 euros, et peuvent en faire la demande depuis ce mercredi 5 mars.

Cette Autorisation électronique de voyage (ETA) est déjà requise pour tous les visiteurs non-européens dispensés de visa pour entrer au Royaume-Uni. Similaire à l'ESTA pour les Etats-Unis, l'ETA est destinée à renforcer la sécurité aux frontières, explique le gouvernement britannique.

Le prix de 10 pounds va augmenter

Les ressortissants d'une trentaine de pays européens - dont tous ceux de l'Union européenne (UE) à l'exception de l'Irlande - peuvent entamer les démarches pour obtenir ce sésame pour le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE en 2020.

La demande peut se faire sur l'application "UK ETA" ou sur le site du gouvernement britannique, où le requérant doit fournir des renseignements sur son identité. L'obtention de cette autorisation de voyage, liée numériquement au passeport, se fait généralement en quelques minutes, selon le ministère de l'Intérieur. Elle coûte actuellement 10 livres (12 euros) mais le gouvernement prévoit de l'augmenter à 16 livres à une date qui n'a pas été précisée.

L'ETA permet de séjourner au Royaume-Uni pendant six mois maximum. Elle autorise un nombre de voyages illimités pendant deux ans, mais la demande doit être renouvelée en cas de changement de passeport. Elle ne concerne pas les personnes résidant au Royaume-Uni.

Déjà requise pour de nombreux voyageurs internationaux

En janvier, elle est devenue obligatoire pour les ressortissants d'une cinquantaine de pays et territoires, dont les Etats-Unis, le Canada et l'Australie. Le système a été lancé en 2023, d'abord pour les citoyens du Qatar, avant d'être étendu aux autres pays du Golfe. Quelque 1,1 million d'ETA ont été délivrées à la fin 2024, selon le Home Office.

Le gouvernement britannique explique cette mesure par la nécessité de "sécuriser les frontières", en "numérisant le système d'immigration".

"L'expansion de l'ETA au monde entier confirme notre engagement à renforcer la sécurité grâce à la technologie et à l'innovation", a commenté la secrétaire d'Etat chargée de la Migration et de la Citoyenneté, Seema Malhotra. A partir du 2 avril, tous les voyageurs auront besoin d'une ETA ou d'un visa pour se rendre au Royaume-Uni.

Les passagers aériens qui transitent au Royaume-Uni sans passer les contrôles aux frontières britanniques -comme c'est possible à l'aéroport londonien de Heathrow et à celui de Manchester- seront dispensés de cette autorisation . Mais ceux qui transitent par les autres aéroports du pays et doivent passer les contrôles de sécurité à l'atterrissage, auront quant à eux besoin d'une ETA.

L'UE prévoit de mettre en place le même type de système, avec ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), une autorisation pour voyager dans 30 pays européens, dont l'entrée en vigueur devrait intervenir en 2026.