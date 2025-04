Automobile: le vice-président de la FIA démissionne et critique la gouvernance

Le vice-président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Robert Reid a annoncé jeudi sa démission en critiquant violemment la gouvernance de son président Mohammed Ben Sulayem, dans un communiqué.

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

"Des décisions cruciales sont prises sans procédure régulière ni consultation appropriée", dénonce dans ce texte publié sur X Robert Reid, installé à la vice-présidence pour le sport par M. Ben Sulayem dès son élection à la tête du sport automobile mondial, en décembre 2021.

"Au fil du temps, développe M. Reid, j'ai été témoin d'une érosion constante des principes que nous avions promis de défendre. Les décisions sont prises à huis clos, en contournant les structures et les personnes que la FIA a pour mission de représenter."

"J'avais accepté ce rôle pour aider à aller vers plus de transparence, une gouvernance plus forte et un leadership coopératif", explique-t-il, mais "ces principes ont été peu à peu mis de côté et je ne peux plus, en toute bonne foi, rester membre d'un système qui ne s'y conforme plus".

Dans une première réaction, la FIA a remercié Robert Reid pour "sa contribution" au développement du sport automobile, avant de répondre sur le fond: "La FIA dispose de politiques de gouvernance d'entreprise exceptionnellement rigoureuses qui guident nos opérations et garantissent le respect de nos règles, pratiques et processus."