Automobile: le marché français est resté au plus bas en juillet

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les ventes de voitures neuves en France sont restées à un niveau très bas en juillet (-7,7% sur un an), avec à peine plus de 116.000 voitures vendues, selon les chiffres publiés vendredi par l'association des constructeurs et équipementiers (PFA).

Le marché français, en net recul depuis plus d'un an, accuse une baisse de 7,9% depuis le début de l'année 2025, avec moins d'un million de voitures vendues, freiné notamment par l'attentisme des acheteurs.

La baisse frappe à la fois les achats des particuliers et des flottes d'entreprises, a précisé le cabinet AAA Data dans un communiqué. Seuls les achats des loueurs courte durée progressent.

Le marché français accusait déjà une des plus fortes baisses de l'Union européenne au premier semestre (-7,9%) avec la Belgique (-10,9%).

"Le marché automobile ne se redresse pas et est sans doute attentiste en raison des évolutions des mesures gouvernementales de soutien aux électriques. La nouvelle formule du bonus écologique, un peu plus avantageuse, n’a pas encore d’effet significatif compte tenu des délais entre commandes et livraisons", a expliqué Marie-Laure Nivot, du cabinet AAA Data.

Les voitures à essence et diesel encaissent la baisse du marché: sur les sept premiers mois de 2025, leurs ventes ont chuté respectivement de 34% et 41% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les modèles hybrides (avec un petit moteur électrique et une batterie qui se recharge en roulant) continuent à dominer avec 53% des ventes en juillet (+7% sur un an).

Les véhicules électriques ont progressé en juillet (+15%) grâce à des achats massifs des flottes, mais le désintérêt des particuliers les maintient à 17% du marché.

"Combiné au leasing électrique attendu à la rentrée", le nouveau bonus "pourrait enfin redonner de l’attrait aux particuliers pour les voitures électriques mais ne suffira pas forcément à mettre fin à cette longue séquence baissière entamée au printemps 2024", a souligné Marie-Laure Nivot.

Du côté des constructeurs, Stellantis (-8,73% sur un an) a repris la tête du marché en juillet après un mois de juin dominé par Renault (-7,68%).