Auto : les voitures électriques équipées d'une batterie européenne bénéficieront d'une prime supplémentaire de 1.000 euros à l'achat

Il s'agit "d'envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour qu'ils se fournissent auprès d'usines européennes", selon le ministre de l'Industrie.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les voitures électriques équipées d'une batterie européenne bénéficieront d'une "prime complémentaire exceptionnelle" à l'achat de 1.000 euros à partir du 1er octobre, afin de "soutenir l'achat de véhicules électriques par les ménages et la transition de la filière automobile en Europe", a annoncé le gouvernement lundi 8 septembre?

Cette prime s'ajoute au bonus écologique en vigueur depuis le 1er juillet, précisent les ministres de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher et de l'Industrie Marc Ferracci dans un communiqué.

Il s'agit "d' envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour qu'ils se fournissent auprès d'usines européennes de batteries électriques", explique le cabinet du ministre de l'Industrie Marc Ferracci à l' AFP .

"Soutenir l'emploi industriel"

"La liste des véhicules éligibles sera publiée sur le site de l'Ademe (Agence de la transition écologique, NDLR) dans les prochains jours", selon le communiqué.

Après de fortes baisses ces dernières années, et surtout la suppression de la prime à la casse, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique avait été revalorisé le 1er juillet, de 200 à 1.200 euros selon les tranches de revenus, pour atteindre une aide de l'ordre de 4.200 euros pour les ménages les moins riches.

"La prime annoncée aujourd'hui vise à favoriser la relocalisation de la chaîne de valeur des véhicules électriques et à soutenir l'emploi industriel sur notre continent", indique encore le communiqué, à quelques jours d'une réunion à Bruxelles sur l'avenir du secteur automobile européen, fragilisé notamment par la concurrence chinoise.