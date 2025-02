Australie: première baisse de taux depuis 2020

( AFP / DAVID GRAY )

La banque centrale d'Australie a réduit son taux directeur mardi pour la première fois en plus de quatre ans, mais a averti que les incertitudes géopolitiques et économiques dans le monde pourraient entraver un nouvel assouplissement.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a abaissé de 0,25 point à 4,10% son taux d'intérêt de référence, une première depuis novembre 2020, à quelques mois des élections législatives prévues en mai.

La banque centrale a déclaré que l'inflation avait "chuté de manière substantielle depuis le pic en 2022", mais qu'elle "restait prudente" quant à la perspective de nouvelles réductions de taux à l'avenir.

A l'instar de la plupart des grandes banques centrales, la RBA a rapidement relevé ses taux pour tenter d'endiguer l'inflation galopante alimentée par la crise du Covid et la guerre en Ukraine.

L'inflation est ainsi passée d'un pic de 7,8% en décembre 2022 à 2,4% aujourd'hui, selon l'institution.

Elle a néanmoins souligné une instabilité "significative" liée à la situation mondiale.

"Les incertitudes géopolitiques et politiques sont prononcées, et pourraient elles-mêmes peser sur l'activité dans de nombreux pays si les ménages et les entreprises reportent leurs dépenses en attendant que les perspectives soient plus claires", a détaillé l'institution dans un communiqué.

Marchés globaux et banques centrales surveillent nerveusement l'impact des augmentations de droits de douane du président américain Donald Trump.

La semaine dernière, un responsable de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a estimé que les perspectives pour l'économie américaine étaient "hautement incertaines" à l'aube du second mandat de Donald Trump, "en particulier en matière de politiques fiscales, commerciales, migratoires et réglementaires".