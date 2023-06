Australie : l’ecstasy et les champignons hallucinogènes autorisés comme médicament

L'Australie a choisi une nouvelle voie pour lutter contre les pathologies mentales. À partir de ce samedi 1er juillet, l'ecstasy et les champignons hallucinogènes pourront être utilisés à des fins médicales. La grande île d'Océanie deviendra l'un des premiers pays au monde à légaliser une telle pratique médicale. Les psychiatres agréés pourront prescrire ces substances, connues aussi sous les noms de MDMA et psilocybine, pour le traitement des états de stress post-traumatique et de certains types de dépressions, selon une décision prise en février par l'organisme australien de surveillance des drogues.

Le Canada et certains États des États-Unis ont autorisé l'usage médical de la psilocybine et/ou de la MDMA, mais uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou avec des autorisations spéciales.

L'Australie va pour sa part reclasser ces substances, après des essais de la Therapeutic Goods Administration australienne évaluant celles-ci comme « relativement sûres » lorsqu'elles sont utilisées dans un « environnement médicalement contrôlé ». Les partisans de cette décision espèrent que ces substances pourront permettre des avancées décisives dans le traitement de certains troubles mentaux.

Mike Musker, chercheur en santé mentale et en prévention du suicide à l'université d'Australie-Méridionale, a déclaré à l'AFP que la MDMA serait utile pour traiter le stress post-traumatique, tandis que la psilocybine

