Australie-Des milliers de foyers privés d'électricité après le passage d'un cyclone

Des milliers de foyers de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, étaient privés d'électricité dimanche après le passage d'un cyclone tropical.
Koji, cyclone de catégorie 1, a touché terre à environ 500 kilomètres au nord de Brisbane, la capitale de l'Etat, avant de s'affaiblir, a indiqué l'agence météorologique australienne.
La tempête s'est accompagnée de vents atteignant jusqu'à 95 km/h et de fortes pluies.
Le Premier ministre de l'Etat du Queensland, David Crisafulli, a déclaré qu'environ 15.000 foyers étaient privés d'électricité en raison de la tempête.
"Le risque d'inondations existe", a-t-il indiqué lors d'une déclaration diffusée à la télévision.
Le Premier ministre australien Anthony Albanese avait dit plus tôt que les crues soudaines représentaient un "risque majeur" dans une grande partie de la région côtière du Queensland.
(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer