Australie-Des milliers de foyers privés d'électricité après le passage d'un cyclone
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 05:23

Des milliers de foyers de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, étaient privés d'électricité dimanche après le passage d'un cyclone tropical.

Koji, cyclone de catégorie 1, a touché terre à environ 500 kilomètres au nord de Brisbane, la capitale de l'Etat, avant de s'affaiblir, a indiqué l'agence météorologique australienne.

La tempête s'est accompagnée de vents atteignant jusqu'à 95 km/h et de fortes pluies.

Le Premier ministre de l'Etat du Queensland, David Crisafulli, a déclaré qu'environ 15.000 foyers étaient privés d'électricité en raison de la tempête.

"Le risque d'inondations existe", a-t-il indiqué lors d'une déclaration diffusée à la télévision.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese avait dit plus tôt que les crues soudaines représentaient un "risque majeur" dans une grande partie de la région côtière du Queensland.

(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)

Environnement
