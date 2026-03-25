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Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, estime que des progrès en matière d'inflation sont nécessaires pour réduire les taux d'intérêt cette année, selon PBS
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale américaine a besoin de voir des progrès dans la baisse de l'inflation pour être réaliste sur la réduction des taux d'intérêt cette année, mais les perspectives à court terme ne sont pas bonnes en raison de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran, a déclaré Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, mardi.

"Il est regrettable que ce choc sur les prix de l'énergie ait un impact sur la hausse de l'inflation à un moment où nous n'avons pas encore éliminé le choc précédent qui faisait grimper l'inflation", a déclaré Austan Goolsbee à PBS News Hour.

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