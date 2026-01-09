Audition des gérants du bar de Crans-Montana, deuil national en Suisse

Les gérants français du bar de Crans-Montana où 40 personnes sont mortes dans un incendie accidentel la nuit du Nouvel An étaient entendus vendredi pour la première fois par le ministère public du Valais dans le cadre de l'enquête pénale ouverte le 3 janvier à leur encontre pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Jacques et Jessica Moretti, propriétaires d'autres établissements à Crans-Montana et alentour, avaient seulement été interrogés à ce jour en tant que "personnes appelées à donner des renseignements", c'est-à-dire comme témoins.

Huit jours après le drame qui a fait également 116 blessés et mis au jour une série de manquements fatals, la conduite des investigations et la liberté de mouvement laissée aux gérants suscitent l'incompréhension et la colère des familles des disparus et la critique de leurs avocats.

Le couple n'a pas fait de déclaration à son arrivée à l'office central du ministère public valaisan, à Sion, vers 08h00, heure locale.

Les Moretti ont précisé mardi, dans une première déclaration publique diffusée par leurs avocats, qu'ils étaient "dévastés et envahis par le chagrin" et qu'ils ne chercheraient "d'aucune façon à se dérober."

Seule Jessica Moretti était présente au Constellation, bar qu'ils avaient repris en 2015, le soir de l'incendie. Son mari, dont plusieurs médias français ont souligné les antécédents judiciaires dans une affaire de proxénétisme notamment, se trouvait dans un autre établissement.

Le président de la commune de Crans-Montana a révélé mardi que le bar n'avait fait l'objet d'aucune inspection réglementaire entre 2020 et 2025 et avait dénoncé une "culture du risque inconsidéré" de la part des propriétaires.

Le violent incendie s'est déclenché après que la mousse acoustique protégeant le plafond du sous-sol de l'établissement a pris feu sous l'effet de bougies pyrotechniques qu'une serveuse portait sur des bouteilles de champagne.

La radio-télévision suisse (RTS) a diffusé lundi une vidéo amateur, authentifiée, de la soirée du Nouvel An 2019-2020 au Constellation dans laquelle un employé du bar lance par deux fois "Faites gaffe à la mousse!" alors que circulent des bouteilles surmontées de feux de bengale, une pratique courante dans l'établissement.

Le 9 janvier a été décrété journée de deuil national en Suisse.

Une cérémonie d'hommage est prévue à partir de 13h45, heure locale, dans la commune voisine de Martigny, en présence notamment du président français Emmanuel Macron. Neuf ressortissants français sont morts dans l'incendie.

Outre le président de la Confédération suisse Guy Parmelin, plusieurs délégations étrangères sont attendues, notamment d'Italie qui déplore six victimes, avec la présence du président Sergio Mattarella. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est également attendue.

(Reportage Cecile Mantovani à Sion, Emma Farge à Genève et Dave Graham à Zurich, avec Sophie Louet à Paris, édité par Kate Entringer)