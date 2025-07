Audiences radio : France Inter cartonne, rien ne va plus pour Ici

Ils sont 37,7 millions de Français à écouter chaque jour la radio. Si le chiffre peut paraître élevé, c'est tout de même un demi-million de moins qu'il y a un an, note Médiamétrie. Ce qui fait que les parts du gâteau sont jalousement disputées entre les différentes stations. Certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Avec sa meilleure performance historique pour une fin de saison, France Inter domine toujours le marché, forte de ses 7 millions d'auditeurs quotidiens. À la rentrée, les fidèles de la station publique frappée récemment par une grève pourront retrouver entre 7 et 11 heures Nicolas Demorand et Benjamin Duhamel. Ce dernier remplacera Léa Salamé, qui part présenter le 20 Heures de France 2.

Après une fin d'année 2024 compliquée, RTL arrive en deuxième position derrière France Inter. Écoutée par 5,1 millions d'auditeurs – soit presque 100 000 de plus que l'année précédente –, la station creuse son écart avec France Info. Car elle est suivie par France info, qui complète le podium avec ses 4,7 millions d'auditeurs quotidiens – 130 000 de plus en un an. À la rentrée, les auditeurs pourront y retrouver Jérôme Chapuis dès 6 heures (contre 7 jusqu'alors) et Agathe Lambret et Paul Larrouturou pour l'interview de 8 h 30 (qui remplacent Salhia Brakhlia).

Au pied du podium, on retrouve NRJ et ses 4,1 millions d'auditeurs, suivie de