Audiences : Allemagne-Espagne au coude-à-coude avec Philippe Etchebest

Philippe is the best.

Une demi-finale de l’Euro, Les Invisibles et Cauchemar en cuisine . Trois programmes, très différents, mais au coude à coude au niveau des audiences. Si la série de France 2 a pris les devants avec environ 3 millions de petits curieux qui ont souhaité regarder l’épisode pour la 18 e fois, Allemagne-Espagne et l’émission où l’on voit un Philou très énervé à longueur de soirée ont été dans un mouchoir de poche . Petit avantage pour Lizarazu et Margotton qui ont fait vibrer plus de 2 millions de suiveurs pendant que M6 n’a rameuté « que » 1,95 millions de personnes.…

RFP pour SOFOOT.com