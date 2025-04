Audience patronale: le Medef toujours en tête, l'U2P "conteste la validité" des résultats

( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Le Medef reste la première organisation d'employeurs en France, selon des résultats publiés mardi par le ministère du Travail, mais dont "la validité" est contestée par l'Union des entreprises de proximité (U2P), à la troisième place.

Cette mesure de l'audience des organisations patronales se fonde sur l'adhésion d'une entreprise à une organisation patronale et est organisée tous les quatre ans. Elle permet d'apprécier leur représentativité et ainsi leur capacité à négocier et signer des accords collectifs au niveau des branches ou interprofessionnel.

Au niveau interprofessionnel, le Medef, la CPME et l'U2P "restent représentatives sans modification des grands équilibres du cycle précédent", a noté le ministère du Travail dans un communiqué.

Le Mouvement des entreprises de France (Medef) confirme son statut de première organisation patronale: il représente via ses entreprises adhérentes un total de 10,8 millions de salariés (63,42%, contre 66,3% en 2021). Il a toutefois perdu un peu de terrain au profit de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), qui représente 5,4 millions de salariés.

De la représentativité dépend ensuite la répartition des sièges dans les instances paritaires, mais aussi celle des subventions du fonds paritaire national.

Avec quelque 775.000 salariés, l'Union des entreprises de proximité (U2P) recule légèrement (de 5% à 4,53%). Elle complète le podium à la troisième place.

Le Medef s'est réjoui auprès de l'AFP d'une "progression qui témoigne du renforcement de l'ancrage du Medef dans le tissu économique français".

Toutefois, "l'U2P dénonce un manque total de crédibilité et de transparence".

L'organisation, qui représente commerçants de proximité, artisans ou professionnels libéraux, met en cause dans un communiqué "les règles de comptabilisation des entreprises adhérentes et de leurs salariés". Elle a précisé examiner "toutes les voies de recours envisageables".

En nombre d'entreprises représentées en revanche, la CPME reste en tête bien qu'accusant un léger recul (de 42,45% à 39,66%), tandis que le Medef reste à la traine par rapport aux deux autres organisations patronales, malgré sa progression? passant de 21,96% en 2021 à 24,24% en 2025. L'U2P est également en légère progression, passant de 35,53% à 36,10%.

Pour être reconnue représentative, une organisation d'employeurs doit représenter au moins 8% de l'ensemble des entreprises adhérant à une organisation d'employeurs candidate, ou des salariés employés par ces mêmes entreprises, a précisé le ministère.

La CPME s'est félicitée dans un communiqué de réunir "le plus grand nombre d'employeurs".