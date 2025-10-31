Audience cruciale pour les métallos de Novasco, 450 emplois menacés

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le tribunal de Strasbourg examine vendredi des offres de reprise de Novasco (ex-Ascometal), une journée décisive pour les quelque 760 salariés de l'aciériste en redressement judiciaire et surtout pour ceux de son site mosellan.

Une centaine des 450 salariés de l'aciérie électrique d'Hagondange ont prévu de manifester devant le tribunal judiciaire où l'audience à huis clos de la chambre commerciale débute à 9H30, a appris l'AFP de source syndicale. Deux bus ont été réservés et certains viendront en voiture.

Car cela s'annonce mal pour la plus grande usine du groupe, en difficulté chronique et qui en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014.

Lundi, l'un des repreneurs potentiels, le français Métal Blanc, a annoncé ne pas avoir inclus Hagondange dans son offre.

Le groupe ardennais a motivé sa décision par les conditions économiques jugées trop défavorables, les incertitudes liées au coût de l'énergie ou des difficultés de fonctionnement et de ressources humaines, selon l'intersyndicale (CGT, CFDT, CFE-CGC) de Novasco Hagondange.

Novasco, qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, est également présent à Leffrinkoucke, près de Dunkerque (Nord), Custines, près de Nancy, et à Saint-Etienne.

Un autre candidat, le français Europlasma, aurait bien étendu son offre sur une partie de l'usine de Moselle, "et parle de reprendre 75 personnes sur 450. Vous imaginez que ce n'est pas ça qui nous fait déboucher le champagne", déclare à l'AFP Yann Amadoro, secrétaire CGT du comité social et économique (CSE).

"Il y a un autre investisseur qui se positionne sur ce site là, peut être pas pour toute l'activité", a déclaré de son côté le ministre délégué en charge de l’Industrie, Sébastien Martin, interrogé sur BFM Business, sans plus de précisions.

- "Mince espoir"

Vendredi, le tribunal devra s'assurer que les offres sont bien recevables, donc que les conditions suspensives liées par exemple au financement ou des engagements de libération de terrain sont bien levées, faute de quoi "il n'a rien à statuer", souligne M. Amadoro.

Mais si c'est bien le cas, il pourra procéder à leur examen.

Le verdict ne tombera pas le jour-même, "vu la complexité des offres. Chacun doit présenter, argumenter, défendre. Il y a un jeu de questions-réponses avec des avis de part et d'autre, que ce soit des administrateurs, des mandataires, des élus", estime-t-il.

Interrogé, le tribunal n'a pas livré de détails sur la date de la décision.

"Si un mince espoir demeure pour les sites de Custines, Dunes et Le Marais, le sort du site d'Hagondange semble aujourd'hui scellé", déplorent les organisations syndicales.

Depuis l'annonce de Métal Blanc, ces dernières ont organisé des opérations escargot, distribuant des tracts aux automobilistes sur l'autoroute très empruntée qui relie Metz au Luxembourg.

Les syndicats en appellent en particulier aux pouvoirs publics afin de sauver cette aciérie électrique, dont la disparition serait, selon eux, un "non-sens écologique et stratégique".

"Ce que je sais, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout sur ce sujet là", a assuré Sébastien Martin, annonçant qu'il verrait la semaine prochaine l'ensemble des élus locaux de ce territoire "pour envisager toutes les possibilités sur ce site".

Lors de la reprise de Novasco en juillet 2024 par Greybull Capital, il était prévu que l'Etat français apporte 85 millions d'euros, tandis que le fonds britannique devait injecter 90 millions d'euros.

Si l'Etat a globalement tenu ses engagements financiers, Greybull n'a apporté que 1,5 million d'euros, selon les syndicats.

Victime du repli du marché automobile, Novasco a aussi joué de malchance après un accident qui a blessé trois ouvriers à Hagondange en novembre 2024 lors de la chute d'une poche de métal en fusion, entraînant sept semaines d'arrêt d'activité.