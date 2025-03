Auchan autorisé a posteriori à racheter 98 magasins Casino, sous conditions (Autorité de la concurrence)

Le distributeur alimentaire Auchan a été autorisé a posteriori à racheter 98 magasins grand format de son concurrent Casino, sous réserve notamment de revendre un point de vente dans la zone d'Aubagne, près de Marseille, a annoncé vendredi l'Autorité de la concurrence.

( AFP / REMY GABALDA )

L'autre condition fixée par l'instance, notamment chargée de s'assurer que la concurrence entre distributeurs n'est pas trop faible au niveau local, est de "transférer l'exploitation d'une partie de la surface de vente de l'hypermarché Auchan du centre commercial La Valentine", à Marseille, "à deux concurrents".

Auchan avait racheté courant 2024 cette centaine de magasins, notamment situés sur le pourtour méditerranéen.

Pour le gigantesque magasin de La Valentine, le distributeur de la galaxie Mulliez "s'est engagé à partager une partie de la surface de vente" avec deux repreneurs, "via des contrats de sous-location".

Il y est en effet locataire des murs et le transfert "vise à permettre à l'un des repreneurs d'exploiter une surface de vente d'au moins 2.500 mètres carrés (un hypermarché) et à l'autre de proposer une offre plus spécialisée de produits à dominante alimentaire", détaille l'Autorité.

Elle précise que cette décision, dont le caractère est "inédit", est le fruit "de nombreux échanges avec Auchan et le bailleur du centre commercial". Elle doit "éliminer les risques d'atteinte à la concurrence dans la zone de Marseille en maintenant un dynamisme suffisant de la concurrence ainsi qu'en enrichissant l'offre de produits alimentaires pour les consommateurs".

Concernant Aubagne, à l'est de Marseille, le groupe nordiste doit revendre soit le Auchan historique situé avenue Gabriel Péri, soit l'ancien Casino situé avenue Roger Salengro, précise encore l'instance.

Cette décision est la dernière qui était attendue dans le cadre du spectaculaire transfert de magasins Casino qui avait eu lieu fin 2023 et en 2024, en raison des grandes difficultés financières de l'ancien fleuron stéphanois.

Englué dans l'endettement contracté par son ancienne direction, il avait dû céder la quasi-totalité de ses magasins grand format, super et hypermarchés, à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour.

Ce dernier n'en avait repris qu'une trentaine, contrairement à Auchan et Intermarché (294 au total pour ce dernier). Ces reprises massives ont été jugées risquées par de nombreux spécialistes au vu de l'état de nombreux magasins, de loyers souvent élevés et du départ de nombreux clients en raison des prix très élevés pratiqués par l'ancienne direction de Casino.