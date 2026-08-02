Au moins 72 migrants sont morts en essayant d'entrer à Ceuta

par Leonardo Benassatto

Au moins 72 personnes sont mortes lors du dernier afflux massif de migrants en provenance du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, ont indiqué les autorités dans un nouveau bilan publié dimanche, après la découverte de cinq corps supplémentaires le long du littoral.

Plus de 50.000 migrants sont arrivés à partir de jeudi à Ceuta, l'une des deux seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain, par voie terrestre et maritime. Plus de 48.000 personnes sont retournées au Maroc en 48 heures et d'autres au cours du week-end, ont indiqué les autorités espagnoles.

Le représentant du gouvernement espagnol à Ceuta, Miguel Angel Perez, a déclaré dimanche aux journalistes que plus de 1.000 personnes avaient également été prises en charge par les services de santé depuis jeudi.

La situation dans la ville s'est nettement améliorée, a-t-il ajouté, mais il reste encore beaucoup à faire pour revenir à la normale.

Certains migrants se sont noyés et d'autres ont été écrasés en tentant d'escalader un brise-lames et la clôture frontalière. Beaucoup avaient été poussés à quitter leur pays par des difficultés économiques et encouragés par des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

Le président de Ceuta, Juan Jesus Vivas, a déclaré au journal El País que la morgue de la ville avait reçu 88 corps, et que certaines personnes étaient mortes lors de tentatives antérieures, moins importantes, de rejoindre le territoire au cours des deux dernières semaines.

Il a précisé que les autorités marocaines repêchaient également des corps en mer, mais qu'aucune information officielle n'était disponible.

(Reportage David Latona, rédigé par Andrei Khalip et Kevin Liffey, version française Benjamin Mallet)