Au moins 7 morts après deux séismes aux Philippines, alerte au tsunami

(Actualisé avec dernier bilan des victimes, détails sur la seconde secousse)

Deux puissants séismes ont frappé vendredi le large des côtes du sud des Philippines, tuant au moins sept personnes et entraînant l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région, dont l'une est toujours en cours.

Le premier séisme de magnitude 7,4, survenu au large de la ville de Manay, dans la province de Davao Oriental, a déclenché des alertes au tsunami pour les côtes situées à moins de 300 km de l'épicentre ainsi qu'en Indonésie, avant d'être levées.

Un deuxième tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé la même zone sept heures plus tard, déclenchant une nouvelle alerte au tsunami. L'agence de sismologie locale Phivolcs a averti que des vagues supérieures à un mètre pouvaient survenir dans les deux heures suivant la secousse.

Il a été "fortement conseillé aux personnes vivant à proximité des zones côtières du sud des Philippines d'évacuer immédiatement" vers des terres plus élevées ou de se déplacer plus à l'intérieur des terres, a indiqué l'agence dans un avis.

Selon les premiers bilans, plusieurs habitations, bâtiments et ponts ont été endommagés, a déclaré Karlo Puerto, un responsable de la défense civile de la ville de Mati.

Au moins sept personnes ont été tuées, a déclaré Ednar Dayanghirang, responsable de la protection civile, lors d'un point de presse. Les décès ont été signalés dans les villes proches de l'épicentre du séisme.

Ces séismes sont parmi les plus forts à avoir frappé ces dernières années les Philippines, pays situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique et qui connaît plus de 800 tremblements de terre chaque année.

Il y a deux semaines, les Philippines ont connu leur tremblement de terre le plus meurtrier depuis plus d'une décennie, avec 74 personnes tuées sur l'île centrale de Cebu à la suite d'un séisme de magnitude 6,9.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que les autorités évaluaient la situation sur le terrain et que des équipes de recherche et de sauvetage seraient déployées dès que les conditions de sécurité le permettraient.

"Nous travaillons sans relâche pour que l'aide parvienne à tous ceux qui en ont besoin", a déclaré Ferdinand Marcos Jr dans un communiqué.

(Rédigé par Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar et Mrinmay Dey à Bangalore, avec Ananda Teresia et Gayatri Suroyo in Jakarta, rédigé par Martin Petty; version française Augustin Turpin et Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)