Au moins 40 morts, 119 blessés, dont 14 Français, dans l'incendie de Crans-Montana-autorités

L'incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un bar-discothèque de Crans-Montana, en Suisse, a fait au moins 40 morts et 119 blessés, dont 14 Français, a annoncé vendredi le commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler.

L'identification des personnes décédées "se poursuit sans relâche" et prendra du temps, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. De très nombreux blessés ont leur pronostic vital engagé. Sur les 119 blessés, 113 ont été identifiés.

(Avec Emma Farge et Dave Graham, version française Nicolas Delame, Elizabeth Pineau, Sophie Louet)